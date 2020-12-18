لقاء مميز للاعلامي البارع #بيدرو_غانم مع ملكة جمال لبنان #كليمانس_أشقر في عيد ميلادها!

في حلقة خاصة ومميزة، قام الاعلامي اللامع بيدرو غانم باستضافة ملكة جمال لبنان كليمانس أشقر في عيد ميلادها. وتميزت الحلقة بخفة دم وصراحة أجمع عليها كل من تابع اللقاء.

والجدير بالذكر أن الاعلامي بيدرو غانم أطلق برنامجاً حوارياً مع مشاهير المجال الفني، الإعلامي،الكوميديا، و الرياضة، و خاصةً الذين حققوا نجاحات بمجهودهم الخاص دون “جميلة” أحد. لهذا السبب قرر تسمية برنامجه “بلا جميلة” لأن الضيوف لم يعتمدوا على “جميلة” أحد كذلك البرنامج الذي لا يعتمد بدوره على “جميلة” التلفزيون. فالحوارات الإعلامية ستُبثّ عبر منصّة Clect الذي إنضمّ إليها غانم و قد أعلن عن الإنضمام عبر وسائل التواصل الإجتماعي