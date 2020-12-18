إلغاء الرمز صفر من الهواتف الأرضية واستبداله بـ 2

أصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط قراراً رقم ١/٦٦٦ “ترقيم للمشتركين على شبكة IMS” في إطار تنفيذ مشروع FTTx وLTE حيث يقتضي نقل المشتركين تدريجياً من السنترالات القديمة إلى شبكة IMS والإبدال التدريجي للرمز (٠) بالرمز (٢) لمشتركي الشبكة الثابتة.

وأوضح أن “هذه الخطوة تدخل ضمن اطار الاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتحديثه والانتقال إلى تقنيات التحول الرقمي وتقنية التشغيل الثلاثي (الصوت والفيديو والبيانات) في جميع المناطق اللبنانية لا سيما تلك التي لا تتوفر فيها الشبكات النحاسية”.









وأشار إلى أنه “انطلاقا من خطة تطوير هذه الشبكة لتتماشى مع التقنيات الجديدة، ستعمل فرق أوجيرو على نقل خطوط مشتركي شبكة الألياف الضوئية الحديثة FTTX تدريجيا إلى منصة الـIMS مما يؤمن لهم خدمات صوتية عالية الجودة ويتم وضع المقسمات الهاتفية القديمة PSTN تباعا خارج الخدمة”.

ولفت إلى أنه “يمكن للمواطنين خارج تغطية الشبكة النحاسية والذين سوف يتم ربطهم بشبكة الألياف الضوئية، الاستفادة من هذه الخدمات العالية الجودة من دون الحاجة إلى المقسمات الهاتفية القديمة PSTN أو الشبكات النحاسية المرتبطة بها. وسيتم تحديث أرقام اتصال المشتركين على شبكة الألياف الضوئية تدريجيا جراء الانتقال إلى منصة الـIMS من خلال استبدال رمز 0 برمز 2 كما سيتم إعلامهم بذلك مسبقا”. وأكد أنه “سيتابع مع جميع المعنيين خطة تحديث شبكة الاتصالات الأرضية الحالية”.

“أوجيرو”: من جهتها، أعلنت هيئة “أوجيرو” أنه سيعتمد الرمز المحلي 2 للمشتركين الهاتفية التي يتم برمجتها على شبكة IMS بحيث سيصبح الترقيم الجديد لمشتركي شبكة IMS على الشكل التالي:

من داخل لبنان 02 بدل 01 مثلاً، ومن خارج لبنان 009612…

وبحسب الهيئة ستبرمج الارقام الجديدة على الشبكة وتستعمل لهذه الغاية مجموعات الأرقام المخصصة حالياً لمشتركي الهاتف الثابت مع ابدال الرمز 0 بالرمز 2 مع الابقاء على التوزيع المنطقي الحالي للأرقام.

وستصبح الرموز على الشكل التالي: 21 24 25 26 27 28 29 ، بدل 01 04 05 06 07 08 09 .