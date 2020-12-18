الراعي من بعبدا: تمنيت على الرئيس عون أن نعيد بوجود حكومة

بعد استقباله الرئيس المكلف سعد الحريري منذ يومين زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في مساع يبذلها الراعي لتشكيل الحكومة.

وبعد اللقاء قال الراعي: “تمنيت على الرئيس عون أن نعيّد بوجود حكومة وهذا كان محور الحديث لأنه لا يمكن أن نعيش بلا حكومة كل مرة لأكثر من 6 أشهر”.









وأضاف: “أتيت بصفتي الشخصية كبطريرك ونحن نستقبل الناس يومياً وأتيت اليوم لأنقل هموم الناس إلى رئيس الجمهورية”

وختم: “طلبت من الرئيس الحريري أن يزروني لنرى سبب تأخير التأليف ونقلت وجهة نظره إلى رئيس الجمهورية ولم ألمس بحديث الرئيس عون أنه متمسك بثلث معطل”.