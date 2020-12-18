باسيل من بكركي: عندما تصبح هناك نية باعتماد معايير واحدة تتشكّل الحكومة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في بكركي عند الثالثة من بعد الظهر.

وقال باسيل بعد اللقاء الذي دام 45 دقيقة: باسيل من بكركي: تشرّفت بتلبية دعوة الراعي لأنه يحمل همّ اللبنانيين والحكومة وعرضنا للموضوع الحكومي من خلفيّة الرغبة في أن يكون هناك حكومة وتوافقنا على المواضيع كافة وضرورة تشكيلها بسرعة. واضاف “توافقنا على أن تكون الحكومة قادرة على تحقيق الإصلاح وعلى المعايير الواحدة في التأليف ولليوم لم نضع أي شرط أو مطلب سوى التعامل بالتساوي والتأليف على أساس الدستور والتوافق الوطني”. واردف “عندما يصبح هناك نية باعتماد معايير واحدة فعندها تتشكّل الحكومة”.









وتابع باسيل: عرضنا لموضوع المرفأ وضرورة وجود الشفافيّة ومن حقّ اللبنانيين أن يعرفوا لماذا جاءت هذه المواد الى لبنان ومن استعملها ومن سرقها ومن أهمل في السماح بإبقائها وكيف انفجرت؟

ولفت “الى اننا تطرّقنا الى السياسات التي تؤدي الى تهجير المسيحيين وكيف يمكن مواجهتها ومهما عانينا يمكننا النهوض من جديد على أمل أن يتمكن لبنان من الخروج من محنته”.