وفاة صاحب العلامة التجارية الفارقة كاليفورنيا غاردن “الطرابلسي” فؤاد العبد بكورونا

توفي اليوم إبن طرابلس المقيم في كاليفورنيا صاحب ومؤسس شركة كاليفورنيا غاردن الرائدة في صناعة الفول بالخلطات العديدة محمد فؤاد ياسر العبد بالفيروس المتفشي كورونا. يذكر ان العبد قد بدأ مشواره التجاري منذ اكثر من اربعين عامًا.

يذكر ان الراحل لم يتوان طوال فترة نجاحه المنقطع النظير عن مساعدة ابناء مدينته ، ومد يد العون دون الاجهار باعماله. وحتى في الاشهر الاخيرة قام العبد بارسال شحنات متتالية من المساعدات العديدة التي تحتوي على معلبات الفول والطحينة والحلاوة لمساعدة ابناء مدينته خلال وباء كورونا والازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.









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