من قصدت #مايا_دياب بقولها “الهبل بيوّجعّ”؟

أكدت النجمة اللبنانية مايا دياب أنّ “الرقص بيوجّع ” واستطردت “قصدي الهبل بيوجّع”وذلك تعقيباً على قرار وزارة الداخلية عبر تويتر بمنع الرقص في الملاهي الليلية ،حيث غرّدت ساخرة من هذا الإجراء بالقول “الرقص بيوجّع…اووووههه قصدي الهبل بيوجّع..ميري كريسماس افريوان..”

وأضافت “قرار صائب قرار العيد ..كورونا آه يا كورونا..تذكّري كم واحد ضروري يفلّوا معِك قبل ما تفلّي…”.









وكان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي أوضح أن إجراء منع الرقص جاء بتوصية من الأطباء في لجنة كورونا، لأنه يزيد من حال الاختلاط والإصابة نتيجة النفس الذي يصدر من الفم.