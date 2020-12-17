بمقطع من التحضيرات.. #نجوى_كرم تَشرع في الإعلان عن جديدها!

بمقطع فيديو صامت جمعها مع المخرج وليد ناصيف خلال تحضيرات إطلاق جديدها الفني الذي ضجّت به المواقع الإلكترونية، شرعت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في حملتها الدعائية لهذا العمل المرتقب، وعلّقت عليه قائلة: “Stay Tuned” أي “ترقّبوا”، تمهيداً لطرح جديدها الفني الذي ينتظره جمهورها.

وألهبت شمس الأغنية مواقع التواصل الإجتماعي بهذا المقطع الصامت، كونه الإعلان الرسمي الأول منها بإقتراب موعد صدور جديدها، خاصةً بعد إنقطاع أكثر من سنة عن إصدار أيّ أغنية، سِوى أغنية وطنية أهدتها إلى بلدها لبنان عقب إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي.









وحسب الأخبار التي تمّ تداولها مؤخراً، فإنّ شمس الأغنية نجوى كرم قد صوّرت أغنية بعنوان “عذب قلبي” في شوارع بيروت، تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.