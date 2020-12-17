مروان سلام للقاضي صوان: اذهب مباشرة الى من خطط وقرر ونفذ واتى بالمواد المتفجرة وخزنها واستعملها

قال المحامي مروان سلام أن القاضي فادي صوان ليس كالقاضي انطونيو ديبياترو، وايطاليا ليست لبنان كما ان لبنان ليس كإيطاليا، واذا اردنا ان نعرف ماذا في ايطاليا يجب ان نعرف ماذا في لبنان.

واضاف سلام في تصريح له: في لبنان لن يستقيم القضاء على الفساد والإهمال والتقصير والحد من الجرائم المنظمة إلا بمنظومة قضائية متماسكة خالية من الفساد والمحسوبيات والمحاصصات والطائفية المميتة.









وأضاف سلام: ما زلنا في قضية إنفجار المرفأ قضية العصر واقوى واعتى ثالث انفجار في العالم، نتلهى في القشور وتأخذنا ابعادها الى مكان آخر بعيد ومجافٍ للحقيقة الدامغة، وننظر اليها من منظار الإهمال فقط ليس إلا، ولكن رحمة بالأم الثكلى التي فقدت ابنها وابنتها، ورحمة بالرجال التي ابكتهم تلك المصيبة، ورأفة بأرواح الشهداء كي لا نعذبهم في مقاماتهم مرتين ورحمة الف مرة بعاصمتنا بيروت، نقول للقاضي صوان ان كنت تريد ان تكون كنظيرك الايطالي انطونيو ديبياترو الذي قضى في تسعينيات القرن الماضي على منظومة الفساد، كن جريئا واذهب مباشرة الى من خطط وقرر ونفذ واتى بالمواد المتفجرة وخزنها واستعملها وكيف انفجرت وإسحل المجرمين من ناصيتهم اذلاء امام الشعب اللبناني واحكم بإسمهم ومن اجلهم، ولأجلهم اسدل حبال المشانق. ساعتئذ حاسب من قصر ومن اهمل ومن كان على علم ولم يتنبه وينبه.