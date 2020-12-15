بعد غياب طويل.. جورج وسوف يطلق أغنية جديدة

بعد غياب إصداراته الفنية الجديدة، أطلق سلطان الطرب جورج وسوف في الأيام القليلة الماضية وبالتعاون مع “أنغامي” أغنية جديدة منفردة بعنوان “صاحي الليل” تُعيدنا إلى الطرب الأصيل الذي عودنا عليه أبو وديع.

وأغنية “صاحي الليل” ستحول ليالي محبي وعشاق وسوف إلى ليال حالمة وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان.









وصور وسوف هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج رودولف جبر سيتم طرحه الأسبوع المقبل.

من جهتها، أعربت “أنغامي” عن اعتزازها بالتعاون الذي جمعها بأحد أعظم أصوات العالم العربي كما وصفته مشيرة إلى أن أغنية “صاحي الليل” هي إضافة ثمينة إلى إنتاجات أنغامي الخاصة والحصرية.

من جهة أخرى، يحتفي جورج وسوف والنجم ملحم زين بعيد الميلاد المجيد باحتفال فني ضخم سيقام في دبي يوم الجمعة الواقع في 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وسيشارك في الحفل الظاهرة باسم فغالي.

ونشر وسوف البوستر الخاص بالحفل عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، وأبدى سعادته به عبر قوله: “سعيد بلقاء أحبابي بدبي بإذن الله على الرغم من كل شيء إرادة الحياة”، وكذلك فعل النجم ملحم زين في خطوة ترويجية للحفل.

إلى ذلك، احتفل وسوف بخطوبة ابنه جورج جونيور ونشر على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من أجواء هذه المناسبة السعيدة، وكتب معلقا: “ألف مبروك خطوبة جورج جونيور وسوف وإيلينا سركيس على الطريقة الـ moderne نظرا للأوضاع الكورونية. انشاالله تتهنوا بحياتكما وعقبال الفرحة الكبيرة كي أصبح جد يا حبيب قلبه للبابا”.

وعليه فقد تلقى وسوف التهاني من قبل زملائه النجوم وأبرزهم نجوى كرم وسالم الهندي ونيكول سابا.