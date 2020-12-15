حصل على 302 صوت من الأعضاء.. المجمع الانتخابي يعلن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

قالت وكالة رويترز الإخبارية، ليل الإثنين-الثلاثاء 14-15 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن المجمع الانتخابي أعلن فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية بعد تجاوزه النصاب القانوني بأصوات ولاية كاليفورنيا.

فيما قالت قناة “الجزيرة” الإخبارية، إن بايدن حصل على 302 صوت، ليعبُر بذلك إلى البيت الأبيض حاكماً جديداً بعد هزيمته لدونالد ترامب في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.









كان بايدن قد فاز رسمياً بأصوات المجمع الانتخابي في ولايات ويسكونسن، وجورجيا، وبنسلفانيا.

حيث ذكر موقع قناة “الحرة” الأمريكية، أن “بايدن فاز بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية ويسكونسن، التي يبلغ عددها 10 أصوات”. وجاءت النتائج الأولية للتصويت بعد نحو ساعة من رفض المحكمة العليا في الولاية دعوى قضائية كان قد رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات.

فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة

بحسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس، فإن الديمقراطيين خاضوا طريقاً طويلة من أجل استعادة الولاية التي فاز بها ترامب في انتخابات 2016.

من جانبه، قال حاكم الولاية، الديمقراطي توني إيفرز، بعد إعلان نتيجة التصويت: “لقد فعلناها”، في إشارة إلى عودة الأصوات الداعمة للحزب الديمقراطي في الولاية.

وفي السياق نفسه، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن المجمع الانتخابي منح رسمياً أصوات ولاية جورجيا الـ16 للمرشح الديمقراطي بايدن.

كما حصل بايدن على الأصوات الـ20 بولاية بنسلفانيا في المجمع الانتخابي بشكل رسمي.

يُذكر أنه وفي وقت سابق من الإثنين، بدأ أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي الإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة، بحسب ما هو منصوص عليه في الدستور.

كما ذكر موقع “الحرة”، أن “الدستور الأمريكي ينص على أن يجتمع أعضاء هذه الهيئة في أول يوم إثنين بعد ثاني أربعاء في ديسمبر/كانون الأول، لاختيار الرئيس الجديد بناء على تصويت ممثلي الولايات”.

اجتماع المجمع الانتخابي

حيث يجتمع جميع الناخبين البالغ عددهم 538 في ولاياتهم، للإدلاء بأصواتهم لمنصب الرئيس الأمريكي، بناءً على نتائج الانتخابات التي تم التصديق عليها مؤخراً، من قبل جميع الولايات البالغ عددها 50 ولاية، وواشنطن العاصمة.

أما في الظروف العادية فتعدُّ الخطوة إجراءً شكلياً يتم بعد حسم مراحل الاقتراع الشعبي العام غير المباشر المعمول به في الولايات المتحدة والتي يمثل بها المجمع حلقة مفصلية، إلا أنها هذه المرة تتخذ بعداً استثنائياً، إذ ما يزال دونالد ترامب الرئيس المنتهية ولايته، وأنصار له رافضين الاعتراف بالهزيمة.

من جانبه قال الفريق الانتقالي لبايدن، في بيان، إن الرئيس المنتخب سيلقي كلمة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الإثنين، عن المجمع الانتخابي و”قوة ومرونة ديمقراطيتنا”.

في حين تفيد تقارير بأنه ورغم أن مزاعم ترامب بشأن التزوير تحظى بدعم عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، فإن بعضهم قد يكون على استعداد للاعتراف بفوز بايدن بعدما تصدّق الهيئة الناخبة عليه.