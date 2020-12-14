جنبلاط: عهد ميشال عون كارثي وأنا مع إستدعائه إلى التحقيق.. حزب الله هو الحاكم الفعلي وقد لزّم لبنان الى ايران

اكد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ان “هناك امل في ​لبنان​ و​الانتخابات الطالبية​ في ​الجامعات​ الخاصة واللبنانية اثبتت هذا الشيء، واليوم ​الطلاب​ ينتفضون ضد الجميع”.

ورأى جنبلاط ان “البلد ذاهب نحو الهاوية، وقد جاءت فرصة فرنسية عبر الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ “الاصلاح مقابل التفاوض”، ولكن حتى الان معظم الفرقاء يتجنبون هذا الامر لان حساباتهم مختلفة”.









واعتبر في حديث الى قناة “الحرة”، بانه حتى ​الساعة​ لم نر ملامح الاصلاح لدى ​التيار الوطني الحر​،، مؤكدا انه في لبنان لا يمكن ان يتم الغاء احد، ولكن اليوم يتم تعطيل المؤسسات، وكان يمكن ان نوفر على المحقق العدلي ​فادي صوان​ المشهد في اليومين الماضيين”.

اضاف جنبلاط “لم يبق هناك هيبة او شيء للرئاسة، وإذا كانوا يتموضعون تحت هيبة الرئاسة الثالثة فهم يحتقرون شعور اللبنانيين ويجب التحقيق مع أي كان لمعرفة من دمر ​بيروت”.

واضاف جنبلاط: “البلد على شفير الهاوية والعلاقة مع الحريري فاترة وعهد عون كارثي ويجب التحقيق مع أي كان لمعرفة من دمّر بيروت وأنا مع إستدعاء رئيس الجمهورية إلى التحقيق، ، ومع استدعاء رؤساء الاحزاب واي شخص كان”.

واكد بان” العهد هو الصورة وحزب الله هو الحاكم الفعلي وقد لزّم لبنان الى ايران”.

واكد بان “نظرية المثالثة عادت بقوة الى لبنان وعهد الرئيس عون كان كارثة وهو اوصلنا لجهنم، ونحن لم نتفق معه على شيء خلال سنوات العهد”.