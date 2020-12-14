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سلسلة قرارات لوزير التربية تتعلق بالتعليم الخاص.. إليكم التفاصيل

December 14, 2020

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب سلسلة قرارات تتعلق بالتعليم الخاص، وجاءت بحسب الشكل الآتي:

القرار رقم 588/م/2020 المتعلق بتمديد مهلة قبول اللوائح الاسمية لتلامذة المدارس الخاصة غير المجانية وجاء فيه:




المادة الاولى: تمدد مهلة قبول اللوائح الاسمية لتلامذة المدارس الخاصة غيرالمجانية للعام الدراسي 2020 /2021

من تاريخ 31/12/ 2020 ولغاية تاريخ 31/1/ 2021 كحد أقصى، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدرسة المتخلفة عن تقديم هذه اللوائح خلال الفترة الممددة، ولاسيما تطبيق المادة الثانية من التعميم رقم 64/م/ 2007 التي “تنص على إلغاء قرار تعيين المدير وصولا الى سحب إجازة المدرسة”.

القرار رقم 589 /م/2020 المتعلق بتمديد مهلة قبول اللوائح الاسمية لتلامذة المدراس الخاصة المجانية، وجاء فيه:

المادة الأولى: تمدد مهلة قبول اللوائح الإسمية لتلامذة المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 2020/ 2021 فقط، من تاريخ 31/12/ 2020 ولغاية تاريخ 31/1/ 2021 كحد أقصى، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدرسة المتخلفة عن تقديم هذه اللوائح خلال الفترة الممددة، ولا سيما تطبيق المادة الثانية من التعميم رقم 64/ م/ 2007 التي تنص على “إلغاء قرار تعيين المدير وصولا الى سحب اجازة المدرسة”.

القرار رقم 590/م/2020 المتعلق بدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 2020/2021 وجاء فيه: “المادة الأولى: يسمح للجمعيات والأفراد أصحاب المدارس الخاصة المجانية التي لم تتمكن من فتح حساب مصرفي أن تدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية نقدا إلى حين انتهاء الظروف الراهنة”.

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