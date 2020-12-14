ماجدة_الرومي تحتفل بعيد ميلادها بأجواء عائلية

احتفلت الفنانة اللبنانية ​ماجدة الرومي​ بعيد ميلادها مع شقيقها ومدير أعمالها ​عوض الرومي​ وزوجته الإعلامية ومديرة البرامج في إذاعة لبنان ​ريتا نجيم الرومي​ وذلك في منزلها بأجواء عائلية دافئة.

ونشرت الرومي وشقيقها عوض مجموعة صور من المناسبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا على الطاولة قالبا حلوى مخصصين للعيد ومزينين بحبات الفريز الفاكهة الأحب على قلبها ونشرت صفحة ماجدة الرومي الصور مرفقة بتعليق :”ومابتكمل الفرحة الا مع جمعة العيلة ….عيد ميلاد سعيد وعمر مديد “.









أما عوض الرومي فعلق على الصور :”عيد ميلاد سعيد يا ملكتي”.

وقامت الفنانة الإماراتية أحلام بتهنئتها بالمناسبة وعلقت :”يارب ايامك كلها فرح وحب وصحه وسعاده ونجاح يا كبيرتنا يا عظيمه الغاليه استاذتنا”.

وحرص المايسترو وقائد فرقة ماجدة الرومي الموسيقية ​لبنان بعلبكي​ على معايدتها فنشر صورة جمعته بها من إحدى الحفلات وكتب :”العديد من أعياد الميلاد المقبلة أتمناها للسيدة المذهلة التي أنت عليها”.