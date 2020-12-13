#إليسا في ذكرى اغتيال #جبران_تويني: شهداء الكلمة تأثيرهم أكبر من سلاح الجبناء!

استذكرت النجمة اللبنانية إليسا “شهيد الكلمة الحرة النائب والصحافي جبران تويني” في الذكرى الخامسة عشرة لاغتياله، وعاهدت إليسا جبران و”شهداء ثورة الأرز” بالاستمرار في مواجهة كل الظلم من أجلهم.

وأكدت أن الذين قتلوا جبران “أرادوا أن يقتلوا فينا حلم لبنان” حسب ما ورد في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” جاء فيها: “شهداء الكلمة هني الشهداء الحقيقيين، بيقتلوهن لأنو كلمتن ورأين وتأثيرن أكبر بكتير من سلاحن لل الجبناء. والحرية نعمة مش كتار بيقدروها. ولهالحرية أبطال خافوا منن وقتلوهن تا يقتلوا حلم لبنان فينا. الله يرحم جبران تويني وكل شهداء ثورة الأرز. وأكيد رح نضل نواجه كل الظلم كرمالكن”.







