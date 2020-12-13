دياب لن يتنقل من وإلى السرايا إلا في حالات الضرورةِ القصوى نتيجة معلومات وصلت إليه عن استهداف أمني يحيط به

كشفت معلومات “الجديد” عن أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لن يستقبل القاضي فادي صوان لرفضه المسَّ بموقعِ الرئاسة الثالثة وهو غادر الإقامة المنزلية داخل السرايا الحكومية وانتقل إلى السكن في بيته منذ أيام”.

وأشارت المصادر إلى أن “دياب لن يتنقل من وإلى السرايا إلا في حالات الضرورةِ القصوى نتيجة معلومات وصلت إليه عن استهداف أمني يحيط به”.









من جهتها، لفتت مصادر أمنية لـ”الجديد” إلى أن “الأجهزة المختصة لم تتبلّغ بوجود مخطط يستهدف دياب، والأمر لا يتعدّى مخاوف تتحكَم بفريق رئيس حكومة تصريف الأعمال تندرج في خانة تكبير حجم التخوف غير المستند إلى مضبطة اتهام”.