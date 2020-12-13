مروان سلام يرد على كلام الراعي: اذا كان القضاء بنظركم حرا لماذا لا تدعوه بمكافحة الفساد من رأس الهرم وليس من نصفه؟

علق المحامي مروان سلام على كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وقال في تصريح له: كيف ترى ونحن نشاهد تلوينة فاقعة بعدم مسكم برئاسة الجمهورية ودعوة ميشال عون للاستقالة بإعتبارها خط احمر، اليست هذه التلوينة الحمراء فاقعة يا حضرة الغبطة؟

واضاف سلام: اذا كان القضاء بنظركم حرا لماذا لا تدعوه بمكافحة الفساد من رأس الهرم وليس من نصفه؟









وختم سلام: كما ترى انت وتشاهد ان رئاسة الجمهورية لها خط احمر فمن الطبيعي وانت المثل الاعلى ان يرى من يريد ان يرى اية خطوط تعجبه برئاسة الحكومة وبكل التلوينات فهو حر ايضا.

وكان البطريرك الراعي قال في عظته اليوم: كيف نكافح الفساد ونحن نشاهد تعطيل عمل القضاء الحر بتلوينة طائفياً ومذهبياً؟