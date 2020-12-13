منخفض جوي غداً… أمطار رعدية والحرارة تنخفض

يستمر طقس متقلب قليلاً ودافئ نهاراً اليوم قبل أن يتاثر لبنان بمنخفض جوي بدءا من بعد ظهر يوم غد الاثنين يتوجه نحو المنطقة من فوق ايطاليا ثم اليونان ثم الحوض الشرقي للمتوسط ويترافق مع امطار غزيرة احياناً رياح وانخفاض الحرارة ويستمر لغاية منتصف الاسبوع.

طقس اليوم الاحد غائم جزئياً الى غائم بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال ضئيل لتساقط امطار خفيف محلية بعد الظهر خاصة جبلاً وفي الداخل.









أما غدا الاثنين فيتحول الطقس تدريجياً الى غير مستقر وتبدأ الامطار الرعدية بالتساقط بعد الظهر لتكون غزيرة احيانا وتتساقط الثلوج مؤخرا ليلا على ١٩٠٠م الى ٢٠٠٠م وتترافق مع اشتداد بسرعة الرياح ٥٠كم-٧٠كم/س، فيما الحرارة تبقى فوق معدلاتها نهارا لتنخفض بعد الظهر وفي الليل.

والثلاثاء، يكون الطقس غير مستقر مع امطار رعدية غزيرة احيانا خاصة بعد الظهر وتتساقط الثلوج ١٩٠٠م الى ٢٠٠٠م وتنخفض درجات الحرارة.