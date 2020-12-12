#نجوى_كرم في حفل جماهيري جديد في يناير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي!

أعلنت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن حفلٍ غنائي جديد لها في دبي، يجمعها بالنجم ماجد المهندس، حيث نشرت صورة للبوستر الرسمي للحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

الحفل سيكون يوم 15 يناير 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، ومن تنظيم شركة مومنتس إيفنتس.









الجدير بالذكر أن نجوى قد أحيت الشهر الماضي، حفلاً غنائياً بالهواء الطلق في منتجع الحبتور غراند في دبي، وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كامل العدد، وكان من تنظيم نفس الشركة التي تحضّر للقاء شمس الأغنية مع جمهورها للمرة الثانية بعد جائحة كورونا.