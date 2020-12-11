كاظم الساهر يمنع شقيقه من نشر كتاب عنه!.. أسرار لم يُرد الفنان العراقي الكشف عنها

أعلن حسين جبار، شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، عن انتهائه من كتابة كتاب عن حياة الساهر، الملقب بـ”القيصر”، مشيراً إلى أن الأخير منع جبار من نشر الكتاب بسبب ما تضمنه من معلومات حساسة، قبل أن يعود ويؤكد من جديد إمكانية نشر الكتاب.

انتظار لكتاب الساهر

جبار وعلى حسابه في موقع فيسبوك، كتب أنه انتهى من كتابة الكتاب عن الساهر، لكن اللافت أن جبار أجرى تعديلاً على منشوره، إذ أشار في النسخة الأولى منه إلى أن الساهر رفض نشر الكتاب “مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض ممن اعتبرهم أصدقاءه، بينما هم في الحقيقة أعداؤه، وعقبات كأداء وسوداء في طريقه”.









المنشور الأول لشقيق كاظم الساهر عن الكتاب – فيسبوك

إلا أن جبار عدّل على المنشور وحذف الإشارة إلى أصدقاء الساهر، وقال: “أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته). أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة. وقد عشت أنا نفسي أحداثاً تتعلق بكاظم وحياته وفنه”.

أضاف جبار: “ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاةً لأحاسيس ومشاعر البعض. وسيصدر الكتاب بإذن الله بعد التنقيح في الأشهر الأولى من السنة الجديدة إذا وافق شقيقي كاظم الساهر”.

في منشور جديد كتبه جبار اليوم الأربعاء، 9 ديسمبر/كانون الأول، قال: “لا ينشر الكتاب إلا بعد إطلاع الساهر على مسودته الأخيرة (ما بعد التنقيح)، وبعد موافقته عليها”.

أعرب مستخدمون عرب لشبكات التواصل الاجتماعي عن حماسهم للكتاب الذي يسرد قصة واحد من أشهر الفنانين العرب.

وكان جبار قد نشر صورتين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقال عنهما إنهما لأصدقاء كاظم الساهر “رفاق الدرب الطويل والشاق والمتعب. أصدقاء القيصر الأوفياء والأصلاء والمخلصون أبداً، لم يتفوه أحدهم بكلمة قاسية ضد صديقهم كاظم سببت إزعاجه على الرغم من تغير الأحوال وتبدّل الظروف”.

يُشار إلى أنه حتى تاريخ اليوم لم يصدر أي تعليق من كاظم الساهر على الكتاب الذي قد يُنشر عن حياته.

تغير لقب كاظم

ينحدر الفنان العراقي من عائلة السامرائي، وكانت قد أثيرت تساؤلات حول تغييره للقبه في العام 2019، ما اضطر الساهر إلى توضيح الأمور في تسجيل صوتي.

وتخلّى الساهر عن لقب السامرائي، وقال في تسجيل صوتي “في القيد العام اسمي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط، وأوراقي الرسمية في الخارج اسمي كاظم جبار الساهر، يعني عدم تطابق في الأسماء، يعني مشكلة كبيرة، لا أريد أن أشرحها بالتفصيل”.

وأضاف: “تقريباً سنة ومعاملاتي الرسمية في الخارج متوقفة بسبب عدم تطابق الأسماء، حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تُثبت أن الشخص كاظم جبار إبراهيم هو الشخص نفسه كاظم جبار الساهر، لم تكفِ”.

وأوضح النجم العراقي أنه اتصل بالمحامي لطلب نصيحة قانونية، وكان الحل هو “إضافة الساهر على كاظم جبار إبراهيم، فقط حبر على الورق، وتعلمون أن الساهر اسم شهرة منذ 30 سنة”.