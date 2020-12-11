يهودي من أصل لبناني… وفاة جوزيف صفرا أغنى رجل في البرازيل

قالت مجموعة “صفرا جروب” في بيان، إن مالكها الملياردير البرازيلي من أصل لبناني، جوزيف صفرا، قد توفي يوم الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما لأسباب طبيعية.

وتشير مجلة فروبس، إلى أن صفرا هو أغنى رجل في البرازيل بثروة تقدر بأكثر من 23 مليار دولار.









وبحسب موقع “ليبانون 24″، فقد ولد صفرا عام 1938 في بيروت، وهو من الجالية اليهودية اللبنانية، وانتقل إلى البرازيل عام 1962 ليتولى مع إخوته البنك الذي أسسه والده.

وأصبحت مجموعة صفرا فيما بعد إمبراطورية مالية، موجودة اليوم في أكثر من 25 دولة.

ويشير الموقع اللبناني، إلى أن الملياردير صفرا تبرع بجزء من ثروته لمشاريع البحوث الطبية كما حصل على منحوتات من قبل Auguste Rodin للتبرع بها إلى Pinacoteca de Sao Paulo، أحد المتاحف الرئيسية في المدينة.

يذكر أنه في عام 1999، توفي شقيقه إدموند اختناقا أثناء حريق متعمد في شقته في موناكو من قبل أحد مقدمي الرعاية له، وهي قضية تصدرت عناوين الصحف.