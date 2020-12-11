شركة أجنبية نصحت باسيل: تشويه صورة الخصوم والحلفاء!

خاص – بيروت أوبزرفر

كشفت مصادر مطلعة لبيروت أوبزرفر أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل استعان قبل مدة بشركة أجنبية من أجل وضع استراتيجية لتحسين وتلميع صورته أمام الرأي العام اللبناني بعد انتفاضة ١٧ تشرين التي أصابته وتياره بمقتل.









وقالت المصادر المقرّبة من باسيل أن الشركة رأت انه من المستحيل تحسين صورة باسيل في الوقت الراهن وان الاضرار التي اصابته لا يمكن اصلاحها.

وأكدت المصادر ان الشركة صارحت باسيل بهذه النتيجة ونصحته بأن يعمد الى تشويه صورة خصومه وحلفائه والجميع بغية ان “تضيع الطاسة” امام الرأي العام اللبناني، وهذا ما سيؤدي الى ظهور الجميع بمظهر واحد.

وأشارت المصادر الى ان كل ما يحصل من دعاوى واستدعاءات قضائية بتهم الفساد، وبعضها يستحق والبعض الآخر لا قيمة له، يقف خلفها أشخاص مقربون من باسيل.

فهل بدأ باسيل فعلاً حملته لتشويه صورة خصومه وحلفائه في محاولة لانقاذ نفسه او اقله تخفيف خسائره؟