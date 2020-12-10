بعد الادعاء عليه.. دياب للقاضي صوان: تبلغتَ الجواب ولن اسمح باستهداف الموقع

بعد الادعاء عليه في ملف إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب الفائت،في جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص. اعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب انه مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه، وذلك في بيان هذا نصه:

إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.









مكتب دياب: كما أعلن مكتب دياب ان “المحقق العدلي القاضي فادي صوان تبلّغ جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر”.