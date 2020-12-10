مصرف لبنان يطلب من البنوك السماح بتحويل الدولار للطلبة في الخارج

طلب مصرف لبنان المركزي، اليوم (الأربعاء)، من البنوك الامتثال لقانون جديد يسمح للطلبة في الخارج بتحويل الدولار إلى خارج لبنان وسط صعاب في تدبير نفقاتهم اليومية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

ونال الانهيار المالي في لبنان من آلاف طلبة الجامعات في أنحاء العالم، في ظل حالة من الشلل بالقطاع المصرفي منذ العام الماضي.









واضطرت البنوك إلى منع التحويلات بعد أن انهارت العملة، وفرضت قيوداً صارمة على السحب وقلصت حدود الدفع باستخدام البطاقات في الخارج، حتى لم تعد تتجاوز دولارات قليلة في الشهر.

وبغية الضغط على البنوك التجارية، نظّم بعض الآباء تظاهرات متكررة خارج مقر البنك المركزي، مطالبين بالسماح لهم بإرسال أموالهم إلى أبنائهم الذين يدرسون في روسيا وأوروبا وغيرهما.

وسنّ البرلمان اللبناني في أكتوبر (تشرين الأول) قانوناً يسمح للطلبة في الخارج بتحويل 10 آلاف دولار بسعر الصرف الرسمي الأقل كثيراً من سعر السوق، لكن الطلبة وآباءهم يشكون من تجاهل للقرار.

وفي تعميم صدر اليوم، قال البنك المركزي إن على البنوك توفير العملة الصعبة من حساباتها لدى بنوك المراسلة في الخارج. وأضاف أن على المودعين المستفيدين من القرار الموافقة على رفع السرية المصرفية عن المعاملات للحيلولة دون استخدام البعض أكثر من بنك للقيام بأكثر من تحويل بالدولار.