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هل منعت الإمارات إعطاء التأشيرات السياحية للبنانيين؟

December 9, 2020

اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان سفير لبنان لدى دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن ابلغها بأن السلطات الاماراتية لم تصدر قرارا رسميا بمنع إعطاء التأشيرات السياحية للبنانيين وكذلك لجنسيات أخرى بعكس ما يتمّ تداوله ولا يزال.

وقال انه اجتمع بوكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبد الله بالهول، الذي اوضح له أن دولة الإمارات تمرّ حالياً بمرحلة التعافي من وباء كورونا تمهيدا للعودة التدريجية للحياة الطبيعية لكافة الأنشطة، حيث يتم اتخاذ إجراءات وقائيّة واحترازية وفقا لتقييم الوضع الصحي لبلدان العالم الذي من شأنه تعديل في سياسة الدخول للدولة بين الحين والآخر .




واعتبر ان هذه الإجراءات تشمل كافة الجنسيات، ولا قراراً يطال المواطنين اللبنانيين على وجه الخصوص.

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