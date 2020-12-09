الحريري يقدم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهوية.. والأجواء “إيجابية”

زار الرئيس المكلف سعد الحريري القصر الجمهوري في بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وتقديم تشكيلته الحكومية.

وبعد اللقاء صرّح الحريري قائلا: “الرئيس عون وعدني بدرس التشكيلة المقدمة وسنلتقي مجدداً والأجواء إن شاء الله إيجابية والأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات”.

وأضاف: “التشكيلة الحكوميّة التي قدمتها كاملة من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص”.









وكشفت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء للجديد أن “الحريري سلّم لائحة من ١٨ وزيرا مع بعض السير الذاتية لبعض الأسماء واطلع عليهم الرئيس عون الذي سلّم بدوره طرحا متكاملا بالنسبة للحكومة وجرى تبادل لوجهات النظر بين الرئيسين حول طرح عون ولائحة الحريري كما جرى البحث ببعض الأسماء وسيتم التشاور خلال وقت قريب ولم يُحدد منذ اليوم”، وأضافت المصادر ان “أجواء اللقاء إيجابية وكان هناك رغبة من قِبل الرئيسين بالتعاون والإسراع بتأليف الحكومة”.