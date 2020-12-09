إرجاء دعوى نادر الحريري على الكاتب هاني نصولي الى 27 كانون الثاني

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بان محكمة إستئناف جزاء بيروت برئاسة القاضية رولا الحسيني قررت إرجاء موعد دعوى السيد نادر الحريري على الكاتب والناشط السياسي هاني النصولي الى تاريخ 27/1/2021، بعدما استمهل وكيل الأخير المحامي حسن بزي للمرافعة، علما بأن الحريري كان قد تقدم بدعوى قدح وذم ضد نصولي بسبب آرائه السياسية.

وكانت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت روزين حجيلي قد أصدرت قرارا خلص الى إبطال التعقبات في المدعى عليه لعدم التحقق في فعله لعناصر الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 582 و 584 من قانون العقوبات.