خفْض قدرة المطاعم إلى 50% لتمديد وقت الإقفال

أكدت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري أنها وعدت “بإفراغ صالات مطاعمنا من الطاولات والكراسي وترك ما نسبته 50% من القدرة الاستيعابية، لحل مشكلة الاكتظاظ ووضع الخرائط المثبتة لذلك على أبواب مؤسساتنا من اجل الشفافية المطلقة بالعمل والالتزام بالتعاميم الرسمية الصادرة.

ودعت الأجهزة الأمنية الرقابية لوزارتي السياحة والداخلية الى جولة في يوم 10 كانون الأول 2020 حيث اصحاب المطاعم في انتظارهم، كي يتثبتوا بأنفسهم مما تقدم أو لتأخذ المراجع المختصة الاجراءات المناسبة بحقهم، وبأن المطاعم بعد افراغ طاولاتها وكراسيها صارت قدرتها الإستيعابية 50% فقط من مساحتها، وأصبحت اكثر أماناً من المنازل. وكي تكون صفحة اقفال المطاعم بحجة الاكتظاظ قد طويناها الى غير رجعة.









أضاف البيان: “في حال تبين بأن مشكلة اكتظاظ المطاعم قد انتهت، وبأن أصحاب المؤسسات التزموا، فإننا سنتقدم باقتراح كامل متكامل وبملف جاهز يتعلق بقطاع السهر وتمديد وقت الاقفال ليلاً، إذ من غير المقبول ان يكون لبنان بمطاعمه وقطاع السهر فيه خارج الخريطة السياحية في موسم الأعياد وبخاصة ليلة رأس السنة، وخصوصاً أن الوقت يدهمنا فمن حق اصحاب المطاعم والملاهي الليلية والمقاهي والحانات الاستفادة من موسم الأعياد، ومن حق المغترب اللبناني المجيء وتمضية الأعياد بين افراد عائلته وإدخال أموال إلى البلد، ولذلك فإن الاسراع بإقرار الخطة المتعلقة بقطاع السهر من شأنها ان تمنح الوقت للمؤسسات لكي تتكيف مع تطبيق الاجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها وواجباتها، ومن شأنها ايضاً ان تعلم الرواد ولا سيما المغتربين منهم بأن ما تبقى من اماكن السهر التي لطالما استقبلتهم في لبنان هي آمنة وملتزمة، اي من شأنها تخفيف الاكتظاظ في المنازل، إضافة الى اعادة إطلاق عجلة هذا القطاع الذي عانى الكثير. فلنخرج من اكتظاظ منازلنا ولنسهر في أماكننا الآمنة”.

نداء الوطن