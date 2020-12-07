هل سيعود موسى أبو مرزوق لقيادة حركة حماس؟ – بقلم أحمد إبراهيم

يبدو أن بورصة الترشيحات المتعلقة بالمرشحين لرئاسة حركة حماس تتواصل ، خاصة مع دقة التطورات السياسية وقرب الانتخابات في الحركة.

وتقول دورية المونيتور في تقرير لها وعلى لسان مصدر رفيع في حماس إن القائد السابق للحركة موسى أبو مرزوق لديه نية للعودة للعب دور مهم في قيادة الحركة ، مشيرة إلى سعيه إلى الترشح لمنصب رئيس الحركة في الانتخابات الداخلية للحركة الشهر المقبل.









اللافت أن مصدر فلسطيني تحدث للصحيفة أشار إلى أن أبو مرزوق كان في السابق نائبًا لرئيس الحركة في السابق ، وقادها أيضا لسنوات طويلة ، لكنه ونتيجة للتغيرات السياسية اضطر إلى أداء أدوار غير مناسبة مقارنة بمكانته وخبرته.

وأشارت الدورية إلى أن عدد من القيادات السياسية بالحركة يدعمون أبو مرزوق ، ويسعون إلى حصوله على دور مهم كقائد رفيع في قيادة الحركة في الخارج ، الأمر الذي سيزيد من دقة تحركاته واتصالاته خلال الفترة المقبلة ، خاصة في العالم العربي.