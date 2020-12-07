20 مليار دولار إحتياطيات “المركزي” بالعملات الأجنبية

إنخفضت موجودات مصرف لبنان الخارجية بقيمة 219.20 مليون دولار أميركي كما بينت ميزانية مصرف لبنان خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 2020 الى 25.03 مليار دولار من 25.25 مليار دولار في منتصفه. وعند تقليص محفظة اليوروبوند اللبنانية التي يحملها مصرف لبنان والبالغة قيمتها 5.3 مليارات دولار، تصبح قيمة احتياطياته بالعملة الأجنبية 20 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي .

من جهة أخرى، بينت ميزانية مصرف لبنان، كما ورد في التقرير الإقتصادي الأسبوعي الصادر عن بنك الإعتماد اللبناني، تراجعاً في قيمة إحتياطيات “المركزي” من الذهب بنسبة 5.68% أي بقيمة 985.41 مليون دولار الى 16.36 مليار دولار، إثر انخفاض سعر الذهب نظراً للطلب القوي على السلع ذات المخاطر العالية بعد بروز تفاؤل حول نهاية وباء “كورونا”. أما على صعيد سنوي، فتراجعت قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 34.30% أي ما قيمته 13.07 مليار دولار أميركي، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر تشرين الثاني 2019، والبالغ حينها 38.10 مليار دولار. من جهة اخرى إرتفعت قيمة إحتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 21.79% وبقيمة 2.93 مليار دولار عند مقارنتها بالمستوى المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 13.43 مليار دولار يُشكّل إجمالي الإحتياطيات (الموجودات الخارجية واحتياطيات الذهب) نحو 38.35% من الدين العام الإجمالي و42.74% من صافي الدين العام.









ومن جهة أخرى، تراجعت ميزانية مصرف لبنان بقيمة 217.50 مليون دولار أميركي خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني الى 156،18 مليار دولار على أثر انخفاض قيمة احتياطي الذهب بنسبة 5.68% الى 16.36 مليار دولار أميركي وانكماش الموجودات الخارجية بنسبة 0.78% الى 25.03 مليار دولار وتراجع التسليفات الى القطاع المالي بنسبة 0.10% الى 14.47 مليار دولار ما طغى على ارتفاع الموجودات الأخرى والتي تمثّل رسملة خسائر التدخّل في السوق لتثبيت سعر الصرف بنسبة 1.57% وبقيمة 0.93 مليار دولار الى 60.01 مليار دولار، ترافقاً مع تحسّن محفظة الأوراق المالية بنسبة 0.19% الى 40.05 مليار دولار أميركي. وفي هذا الإطار، تراجعت حصّة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان الى 16.03% من مجموع ميزانيته في شهر تشرين الثاني 2020 مقابل 16.15% في منتصفه، كما وانخفضت حصّة إحتياطي الذهب الى نسبة 10.47% من 11.09% قبل فترة اسبوعين.

ميزانية المؤسسات المالية



أما بالنسبة الى الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان، فانخفضت بنسبة 14.64% وبقيمة 202.26 مليون دولار أميركي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 الى 1.180.23 مليون دولار في شهر تشرين الأول، من 1.382.59 مليون دولار في العام 2019.

ويعود هذا التراجع الى انخفاض تسليفات الزبائن بنسبة 24.01% وبقيمة 161.19 مليون دولار الى 510.20 ملايين دولار ترافقاً مع انخفاض التسليفات للقطاع المالي غير المقيم بنسبة 49.81% ما قيمته 25.53 مليون دولار الى 25.72 مليون دولار. وتدنّي قيمة محفظة الأوراق المالية بنسبة 21% الى 18.87 مليون دولار الى 70.99 مليون دولار .

وتعتبر محفظة التسليفات الى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم أكبر مكوّنين لميزانية المؤسسات المالية، وبلغت حصّتها 43.23% و 26.39% بالتتالي من مجموع الأصول المجمّعة مع نهاية شهر تشرين الأول. أما على صعيد المطلوبات، فتقلّصت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة 24.89% وبقيمة 55.64 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 الى 167.88 مليون دولار، رافقهما إنكماش في مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة 34.11% وبقيمة 42.54 مليون دولار الى 82.16 مليون دولار وتراجع بنسبة 20.38% وبقيمة 38.34 مليون دولار في ودائع الزبائن الى 149.79 مليون دولار وانخفاض في حساب الرساميل بنسبة 6.07% وبقيمة 29.51 مليون دولار الى 456.88 مليون دولار، ما طغى على الزيادة في مطلوبات القطاع العام بنسبة 15.14% وبقيمة 0.60 مليون دولار الى 4.53 ملايين دولار .