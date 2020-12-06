في ذكرى ميلاده الثالثة بعد المائة…كمال جنبلاط كان زعيماً لبنانياً، عربياً وأممياً

وفق ما جاء في العديد من الدراسات والمقالات، ومنها مقالة للكاتبة ريتا فرج، فإن الراحل الكبير كمال جنبلاط قد رسم غده على إيقاع هذه العبارة (يجب أن نعرف كيف ننتصر فهو أمرٌ أهم من الفوز بحد ذاته) بعدما تحول بمعمودية الدم إلى أسطورة في قائد عظيم كتب عنه كثيرون من العرب والأجانب. ميزة «عمود السما» كما يسميه الموحدون الدروز أنه جمع بين الممارسة السياسية والفكر التقدمي بغية إخراج لبنانه من متاهات من وصفهم بالانعزاليين، وبهدف بناء دولة علمانية ديموقراطية تُعيد لوطنه حرية القرار الداخلي، وذلك حين أدرك حجم التضحيات المطلوبة إثر دخول الجيش السوري لبنان مطلقاً مقولته الشهيرة – نحن لا رغبة لدينا بالسجن السوري الكبير… هناك صراع بين الديكتاتورية والديموقراطية. فهم ليسوا بأحرار ويريدون دائماً الحؤول بيننا وبين الحرية-.

عائلة جنبلاط المتحدرة من أصل تركي وربما كردي تتألف من عبارتي «جان» و«بولاد» ومعناهما «روح الفولاذ». الأجداد الذين استقروا في سورية وانتقلوا بعدها الى جبل لبنان على مرحلتين: الأولى بين 1607 و 1611والثانية بين 1630 و 1631أطلقت عليهم تسمية جنبلاط كي تتناسب مع اللفظ العربي كما ورد في كتاب الدكتور خليل أحمد خليل «كمال جنبلاط ثورة الأمير الحديث خطاب العقل التوحيدي». لكن اللافت عند هذه العائلة التي تعتبر أقدم اقطاع سياسي في الشرق، أن غالبية رجالاتها قضوا اغتيالاً، وهكذا أُغتيل فؤاد جنبلاط والد كمال في وادي عنبال يوم 6 أغسطس العام 1921 أي بعد مرور أقل من عام على إعلان «دولة لبنان الكبير».

كمال جنبلاط الذي دفع بجسده نحو الشهادة يوم 16مارس 1977 على مفترق دير دوريت بين بعقلين وكفرحيم (منطقة الشوف) هجس باكراً بسر اغتياله للعلاّمة عبد الله العلايلي الملقب «الشيخ الأحمر» باعتباره من أبرز مؤسسي «الحزب التقدمي الاشتراكي»، فقال له: «أتعرف أنني سأموت قتيلاً، لا أدري قد يكون حدساً أو حلم يقظة أو وساوس غدٍ مجهول، لكني أراه كشيء مسطور». فهل أعانه عقله التوحيدي على تحمل المجهول الآتي من بوابة الاغتيال المفتوحة في لبنان منذ العام 1977 حتى العام 5002 وما بعده؟

في سبيل لبنان قدم كمال جنبلاط قربانه هو وغيره، فتحول معهم هذا البلد محطة للجنازات المتوالية من دون أن يُقدر لهم التقاط المشتهى. ولطالما ردد المعلم «كُتب علينا ألا نحصد نتائج أفكارنا وثمار جهودنا، إننا نغرس لغيرنا ونعمل لسوانا».

كثيرة هي المؤلفات التي وضعها كمال جنبلاط في السياسة والصوفية والفلسفة والشعر، وعلى وقع جدلية العقل وضده نسج أفكاره فكتب بالعربية والفرنسية. ومن مؤلفاته: «الحياة والنور»، «أضواء على القضية القومية»، «حقيقة الثورة اللبنانية»، «ثورة في عالم الانسان»، «أدب الحياة»، «في ما يتعدى الحرف»، «لبنان وحرب التسوية»، «فرح»، «في سبيل لبنان» (بالفرنسية) ترجم إلى اللغة العربية تحت عنوان «هذه وصيتي».

«سيارة مرسيدس خضراء تحولت ذات يوم تابوتاً. إنها وحدة الحقيقة، فالاجسام متمايزة، إنما الحكمة واحدة والحكماء كلهم واحد. والحق أن الحكيم معلم مدرسة، لكنه معلم مدرسة مختلفة، مدرسة تتعدى الزمن، هي مدرسة الحكمة الرفيعة والطاهرة. في هذا المعنى كمال جنبلاط حاضر». ريمون برنار السياسي الفرنسي الذي ردد هذه الكلمات في رسالة بعث بها إلى وارث الجنبلاطية الجديد في مايو 1977 كان على معرفة جيدة بـ «المعلم» الذي زاره في المختارة، وربما عرف آنذاك أن هذا الشرق لا يتسع لرجالات مثل كمال جنبلاط وانطون سعادة وموسى الصدر ومهدي عامل وحسين مروة وسليم اللوزي ورفيق الحريري وسمير قصير وجبران وتويني.

في الذكرى الرابعة والثلاثين لغياب كمال جنبلاط، تسأل «الراي» عن أسباب اغتياله واجهاض مشروع الدولة الديموقراطية العلمانية الذي نادى به طوال مسيرته السياسية، حاملة الملف إلى الباحثة المتخصصة في تراث كمال جنبلاط الدكتورة سوسن نصر واستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد شيّا صاحب كتاب «كمال جنبلاط لزمن آخر».

ضحية اللعبة الأممية

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أكدت الدكتورة سوسن نصر أن تجربة كمال جنبلاط الإصلاحية تمّ أجهاضها من جانب محور دولي، لافتة إلى تخوف جنبلاط على الديموقراطية في لبنان بسبب محيطه الاستبدادي. ودعت الحركة الشبابية المطالبة بإسقاط النظام الطائفي الى العودة لتراث جنبلاط.

• في كتابه «في سبيل لبنان» أشار كمال جنبلاط إلى «الاستقلال الثوري» من أجل تحقيق استقلال القرار السياسي الداخلي من جهة وبناء الدولة من جهة أخرى. لماذا أجهضت تجربة جنبلاط؟

الجواب موجود في كتابه «في سبيل لبنان». المشروع الذي قاده كمال جنبلاط تصادم مع مشروع عالمي كان يعتقد أن محاولة الاستقلال الثوري التي عمل عليها المعلم ستمتد إلى العالم العربي وستؤدي في أضعف الحالات إلى التأسيس لاتحاد فيديرالي عربي. الأميركيون تخوفوا من مشروع جنبلاط، ورأوا أن هذه الطفرة الثورية ستؤثر في بقية البلدان العربية، لذا سعوا إلى اجهاضها. وقد أدرك المعلم ذلك وتحدث عن إمكان تعرضه للالغاء الجسدي أي الاغتيال، وهذا ما حدث. «في سبيل لبنان» نقل إلى اللغة العربية بعد استشهاده، وقد ذكر المعلم في النسخة الفرنسية أن هناك محوراً دولياً يسعى إلى محاصرة استقلال القرار السياسي الداخلي، ورأى أن اللعبة الأممية ستنهي حياته وقد تحقق هذا الأمر.

• انتقد كمال جنبلاط في كتابه ما سماه «الظاهرة الانعزالية» الهادفة إلى عزل لبنان عن محيطه. ما المشروع السياسي الذي طرحه كبديل مما يسمى «القومية اللبنانية»، وما أبرز الأفكار التي طرحها لاسقاط النظام الطائفي الذي تطالب به الحركة الاحتجاجية اليوم؟

النقد الذي وجهّه كمال جنبلاط للظاهرة الانعزالية لم يطاول فقط بعض الموارنة بل تحدث أيضاً عن الانعزالية الإسلامية، فالتطرف في رأيه لا يؤدي إلاّ إلى الانعزال، ورأى أن استقلال لبنان لا يتحقق إلاّ عبر التقدمية الاشتراكية كنظام اجتماعي واقتصادي وفكري، أي نظام التعدد ضمن الوحدة، لذا نادى بالحفاظ على هذه التعددية وبالحفاظ على وجه لبنان العربي، وحين قامت الوحدة بين سورية ومصر العام 8591 كان من أشد رافضي انضمام لبنان إليها بغية حماية التعددية، من هنا يمكن فهم دعوته المتأسسة على قاعدتين: التمسك بوجه لبنان العربي وحماية تعدده الثقافي والديني من دون غلبة لطرف على آخر. عدا عن ذلك، دعا جنبلاط إلى مشروع إصلاحي إداري لكنه تعرض لضغوط من جانب محور اميركي ـ سوري ـ إسرائيلي وقيل له: لا يمكنك السير في الإصلاح الإداري إلاّ في حال تخليك عن القضية الفلسطينية، وقد رفض طبعاً، وهذا الحدث معروف وكتب عنه في وصيته وقال: «إذا وافقت على التخلي عن القضية الفلسطينية فسيلعنني التاريخ ألف مرة». كمال جنبلاط حاصره الخارج والقوى الوطنية في لبنان. مشروعه حول إلغاء الطائفية السياسية عمل عليه طوال تجربته السياسية، والإصلاح عنده لا يرتبط فقط بالنظام بل أيضاً بالاقتصاد وهذا الأمر مذكور في العديد من كتبه ووثائقه.