“حزب الله” يردّ قضائياً على اتهامات بانفجار مرفأ بيروت ويرفع دعويين قضائيين بحق فارس سعيد وموقع القوات

أعلن “حزب الله” رفع دعويين قضائيين بحق نائب سابق وموقع إخباري حزبي، على خلفية ما وصفه باتهامات “باطلة” في قضيّة انفجار المرفأ المروّع قبل أربعة أشهر، لافتاً إلى دعاوى أخرى ستُرفع تباعاً، وفق ما أفاد أحد نوابه.

وقال النائب ابراهيم الموسوي للصحافيين من أمام قصر العدل في بيروت إنّ “الاتهامات التي وُجهت إلى حزب الله في قضية تفجير المرفأ باطلة وتشكل ظلماً حقيقياً وعدواناً حقيقياً واستمراراً لجريمة المرفأ”.









وأوضح أن الحزب كلّف مجموعة من المحامين لرفع دعاوى قضائية أمام القضاء لملاحقة ومتابعة “كل الذين مارسوا التضليل والتزوير والافتراء والاتهامات الباطلة”، مشيراً إلى أن “الدعويين اللتين قُدمتا اليوم هما ضد النائب السابق فارس سعيد وموقع القوات اللبنانية، وثمة دعاوى ستسمعون بها لاحقاً”.

ولم يذكر الموسوي التصريحات التي تمّ على أساسها رفع الدعويين بحق سعيد وموقع “القوات اللبنانية”.