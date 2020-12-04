“أقوى منا بكتير”.. رسالة #إليسا لذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم

احتفلت الفنانة إليسا، باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك عبر حاسبها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وقالت إليسا فى تغريدة لها: “هني ناس أقوى منا بكتير لأنو بيتفوقو على ضعفن الجسدي ليكونوا أجمل مثال للقوة والإنسانية. اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة هوي يوم لنحتفل فيه بقوة هالناس”.









وكانت قد هاجمت الفنانة إليسا حكومة لبنان بعد اغتيال العقيد منير أبو رجيلي.

وغردت إليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ضحية جديدة من ضحايا الإجرام بلبنان العقيد المتقاعد منير أبو رجيلي. يبدو معو معلومات خايفين منن “مجموعات الأمونيوم” بلبنان وقرروا تصفية كل مين عندو حقيقة. مش حاضرينو هالفيلم نفسو بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري؟”.