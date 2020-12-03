ماذا تمنت #مايا_دياب في عيد الإمارات الوطني بخصوص تأشيرات اللبنانيين؟

كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب عن أمنية واحدة بمناسبة العيد الوطني الإماراتي، وذلك عبر تغريدة نشرتها على موقع تويتر، الأربعاء.

وكتبت دياب “أمنيتي الشخصية “اللبنانية”: إعادة النظر بقرار عدم إعطاء تأشيرات جديدة للبنانيين لدخولهم دولة الإمارات لسبب كبير وهو المحبة والعلاقة الوطيدة بين هالشعبين، ولأن الإمارات أعطت الكثير للبنانيين وكبّرت قدراتهم وأعطتهم فرصة لتحقيق أحلامهم وأشعرتهم أنها وطنهم الأساسي”.









وقررت السلطات الإماراتية مؤخرا تعليق إصدار تأشيرات لمواطني عدد من الدول معظمها ذات غالبية إسلامية، من بينها لبنان.