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بالفيديو.. طرد رئيس #فرنسبنك #عدنان_القصار من مقهى في بدارو: “عم يدخن سيجار والشعب ميّت”!

December 3, 2020

أقدم عدد من المواطنين اليوم على طرد الوزير السابق عدنان القصار من احد المقاهي في منطقة بدارو.

وطالب المحتجون باسترداد أموالهم المسروقة في المصارف، وبتحويل الدولار إلى الطلاب في الخارج، وقالوا: “عم يدخن سيجار والشعب ميّت”.




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