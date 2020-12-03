بالفيديو.. طرد رئيس #فرنسبنك #عدنان_القصار من مقهى في بدارو: “عم يدخن سيجار والشعب ميّت”!

أقدم عدد من المواطنين اليوم على طرد الوزير السابق عدنان القصار من احد المقاهي في منطقة بدارو.

وطالب المحتجون باسترداد أموالهم المسروقة في المصارف، وبتحويل الدولار إلى الطلاب في الخارج، وقالوا: “عم يدخن سيجار والشعب ميّت”.







