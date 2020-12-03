بالفيديو.. طرد رئيس #فرنسبنك #عدنان_القصار من مقهى في بدارو: “عم يدخن سيجار والشعب ميّت”!

أقدم عدد من المواطنين اليوم على طرد الوزير السابق عدنان القصار من احد المقاهي في منطقة بدارو.
وطالب المحتجون باسترداد أموالهم المسروقة في المصارف، وبتحويل الدولار إلى الطلاب في الخارج، وقالوا: “عم يدخن سيجار والشعب ميّت”.
طرد الأوليغارشي اللص عدنان القصار صاحب مصرف فرنسبنك، من احدى المقاهي في بدارو. الشعب يلفظ الطبقة السياسية والمصرفية الفاسدة والناهبة لودائعه وجنى عمره. الشعب سيسترد ماله الذي ينعم به أسياد النظام المصرفي والسياسي الفاسد.
لا مكان لهم ولا أمان الا بالخضوع لقوة الشعب.#القوة_للشباب pic.twitter.com/1Abam6cMeJ
— مجموعة شباب المصرف (@msmasref) December 3, 2020