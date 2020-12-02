//Put this in the section
شريط الأحداث

لجنة مراقبة هيئات الضمان تدعو شركات التأمين إلى تسديد تعويضات متضرّري الانفجار

December 2, 2020

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة في بيان، أنه تبعاً لانفجار مرفأ بيروت الأليم الذي خلف أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعمال، وحيث أن قطاع التأمين في لبنان يلعب دوراً محورياً في التعويض عن المؤمَّنين ويساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها، أخذت بعض شركات التأمين المبادرة بالبدء بتسديد المستحقات المالية للمتضرّرين من دون انتظار نتائج التحقيق في اسباب الإنفجار ومدى اعتباره مستثنى من نطاق التغطية”.

ولفت إلى أن “هذه المبادرة تعكس العلاقة المتينة التي تحرص تلك الشركات على نسجها مع عملائها والدور الاجتماعي – الاقتصادي الحيوي الذي يضطلع به قطاع الضمان في لبنان”.




أضاف: وعليه، تحث لجنة مراقبة هيئات الضمان كافة شركات التأمين على اتباع المسار نفسه في تسديد التعويضات، خاصة في ما يتعلق بالمطالبات العائدة إلى صغار المؤمنين والأكثر حاجة من دون انتظار نتيجة تقرير المحقق العدلي الرسمي الذي يبين سبب الإنفجار. كما تحثها على تسديد نسبة من التعويض بالدولار الأميركي النقدي التي تعادل تعويضات معيدي التأمين من الأقساط المستحقة، وذلك عملا بمبادئ العدالة والشفافية مع المؤمنين.

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com