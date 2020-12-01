“الجائحة” فيلم روائي إماراتي يخلّد مسيرة رجاء الجداوي

يعكف الممثل الإماراتي سالم العامري على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “الجائحة” والمقرّر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تربوي، حيث يسلط الضوء على بعض الأحداث الإنسانية والوطنية المرتبطة بفايروس كورونا المستجد وآثاره، كما يتناول جزءًا من حياة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي قبل إصابتها بكوفيد -19 ووفاتها متأثرة بهذا المرض.









وأعرب الممثل الإماراتي عن سعادته الغامرة للمشاركة في العمل الذي يجسّد فيه شخصية شاب مصري في دولة الإمارات، ويحرص من خلاله على توصيل رسالة هادفة للشباب المصري.

ولفت العامري إلى رغبته بـ”الظهور للجمهور بدور مختلف يحمل جوانب نفسية صعبة تظهر موهبتي الحقيقية”. ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون خطوة للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.

ويعدّ العمل أول فيلم روائي يجسّد جزءًا من حياة الفنانة المصرية الراحلة تقديرا لها ولمكانتها الفنية، وتأثيرها الكبير على الأسر العربية، وهي التي تم تكريمها أكثر من مرة في الإمارات والكويت والسعودية.

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن الدنيا، في 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع مرض كورونا، لكنها تركت إرثا فنيا مميزا ومشوارا فيه الكثير من المحطات التي جعلت منها فنانة محبوبة على المستوى العربي.

وولدت رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر عام 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي، وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا التي جسّدت دورها لاحقا في مسلسل “السندريلا” للمخرج سمير سيف.

وبدأت الراحلة مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء وكان أول أفلامها “دعاء الكروان” للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

وقدّمت أفلام “إشاعة حب” و”ثمن الغربة” و”أيام في الحلال” و”بريق عينيك” و”عاد لينتقم” و”الوحل” و”البيه البواب” و”تيمور وشفيقة” و”الثلاثة يشتغلونها” و”كركر” و”مراتي وزوجتي” و”من 30 سنة”.

كما جمعتها علاقة فنية قوية بالممثل الكوميدي عادل إمام وشاركت في الكثير من أعماله مثل فيلم “حنفي الأبهة” ومسلسلي “أحلام الفتى الطائر” و”عوالم خفية” ومسرحيتي “الواد سيد الشغال” و”الزعيم”.

ومن أبرز مسلسلاتها التلفزيونية “هند والدكتور نعمان” و”أوان الورد” و”تامر وشوقية” و”نونة المأذونة” و”عائلة الحاج متولي” و”شربات لوز” و”يوميات زوجة مفروسة أوي” و”في غمضة عين”.

كانت لها تجارب في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني وشاركت المذيع عمرو أديب تقديم برنامج “الحكاية” على قناة “أم.بي.سي مصر”. تزوّجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي لكرة القدم الراحل حسن مختار ولها منه ابنة وحيدة.

وكانت الجداوي من الفنانات اللواتي عملن في ظل الوباء والحظر حتى تنتهي من مسلسلها الرمضاني الذي كان آخر أعمالها، وهو “لعبة النسيان”، حيث جّسدت فيه شخصية “زينب” أو “زوزو” المرأة البسيطة التي تتهدّم العمارة التي تعيش فيها وتموت أسرتها كما تموت جارتها تحت الأنقاض، فتقوم بتربية ابنتها التي أدّت دورها الفنانة دينا الشربيني.

وأعلنت الجداوي إصابتها بفايروس كورونا في 24 مايو الماضي، وخلال الـ43 يوما من رحلة العلاج أُجري لها ثلاث مسحات وجميعها كانت إيجابية. وبالرغم من حقنها ببلازما

المتعافين إلاّ أن حالتها لم تتحسّن. وفي آخر أيامها أثناء مرضها، وصفت الوباء بأنه “شديد وصعب ومؤلم”، وقالت “يا ريت الناس تخاف، عشان (لأن) من خاف سلم”.