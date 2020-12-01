الخارجية الأميركية مرحبة بتصنيف لاتفيا لحزب الله: يوم جديد قادم لن يتمكن فيه عملاؤه من العمل من الأراضي الاوروبية

رحبت وزارة الخارجية الأميركية بإعلان حكومة لاتفيا أنها تعتبر حزب الله في مجمله منظمة إرهابية ودعمها تنفيذ الولايات المتحدة للعقوبات المتعلقة بحزب الله، موضحة أن لاتفيا أبدت استعدادها لفرض حظر سفر وطني على الأفراد المرتبطين بحزب الله.

وشددت الخارجية الأميركية أن التصريحات المستمرة لدول في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى عن أعمال ضد المنظمة الإرهابية تبعث رسالة قوية إلى حزب الله وداعميه في إيران بأن يوما جديدا قادم، معتبرة أن عملاء حزب الله في هذا اليوم الجديد لن يتمكنوا من العمل من الأراضي الأوروبية بعد الآن.









واعتبرت أن لاتحاد الأوروبي سيتبع خطى عدد من الحكومات الأوروبية من خلال سد الثغرات التي تم فتحها بسبب التمييز الزائف بين ما يسمى الجناح العسكري والجناح السياسي لحزب الله.

وقالت الوزارة إن الحقيقة البسيطة هي أن حزب الله منظمة إرهابية في الجذور والفروع والولايات المتحدة تواصل دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كل ما في وسعها لمنع النشطاء وكذلك المجندين والممولين فيه من العمل على أراضيها.

المركزية