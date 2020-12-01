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هل زيت الزيتون مفيد للبشرة حقا؟

December 1, 2020

يعتقد بعض الأشخاص أن زيت الزيتون يعد أفضل مرطب للبشرة، لكن، الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أكدت عدم صحة ذلك.

وأوضحت الهيئة، عبر تويتر، أنه لا يمكن اعتبار زيت الزيتون أفضل مرطب للبشرة، فهو قد يتسبب في بعض أنواع الحساسية.




ويمكن لزيت الزيتون أن يسبب أيضا في تكاثر فطريات تدعى “مالاسيزيا”، وينتج عنها ظهور بقع على الجلد.

وإلى جانب ذلك، يسبب استخدام زيت الزيتون باستمرار في ظهور حب الشباب، وخصوصا لذوي البشرة الدهنية.

 

ولا يعد زيت الزيتون مبيضا للبشرة كما يعتقد البعض.

 

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