هل زيت الزيتون مفيد للبشرة حقا؟

يعتقد بعض الأشخاص أن زيت الزيتون يعد أفضل مرطب للبشرة، لكن، الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أكدت عدم صحة ذلك.

وأوضحت الهيئة، عبر تويتر، أنه لا يمكن اعتبار زيت الزيتون أفضل مرطب للبشرة، فهو قد يتسبب في بعض أنواع الحساسية.









لا صحة لما يتداول عن اعتبار زيت الزيتون أفضل مرطب للبشرة، حيث أن استخدامه على الجلد قد يتسبب في بعض أنواع الحساسية وتكاثر الفطريات المسماة بـ (مالاسيزيا) والتي تتسبب بظهور بقع على البشرة. #الغذاء_والدواء pic.twitter.com/HznU8Ujl1m — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) November 22, 2020

ويمكن لزيت الزيتون أن يسبب أيضا في تكاثر فطريات تدعى “مالاسيزيا”، وينتج عنها ظهور بقع على الجلد.

وإلى جانب ذلك، يسبب استخدام زيت الزيتون باستمرار في ظهور حب الشباب، وخصوصا لذوي البشرة الدهنية.

ولا يعد زيت الزيتون مبيضا للبشرة كما يعتقد البعض.