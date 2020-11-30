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مايا دياب: “بترجاكم تلتزموا.. كلنا مسؤولين”

November 30, 2020

طالبت النجمة مايا دياب اللبنانيين بالالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وفي تغريدة لها على حسابها بتويتر، قالت: “لكل اللبنانيين، اليوم أول يوم عمل بعد الإغلاق التام بسبب #كورونا، بطلب من كل شخص الالتزام بوضع الكمامة أينما وُجِد، #الفيروس لم يبدأ فعلياً في #لبنان، مع بدء شهر #ديسمبر ندخل مرحلة خطرة من المرض، كلنا مسؤولين، “كلنا يعني كلنا”، بترجاكن التزموا الإجراءات الوقائية بجدية”.




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