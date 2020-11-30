أبي رميا: الحريري سيقدّم تشكيلة وزارية للرئيس عون خلال 48 ساعة

أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا، عن أننا “نعمل على تعزيز استقلالية السلطة القضائية بالنصوص القانونية، إنما وجود شخصية القاضي العادل والمستقيم والجريء والنشيط هي المدخل الحقيقي لاستقلالية القضاء قبل اي شيء”، مشيرا الى أن “تقاعس القضاة لا يعني تقاعس القضاء”.

واعتبر ابي رميا في حديث خلال برنامج “وهلق شو” على قناة الجديد أن “رسالة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للفرنسيين تندرج ضمن إطار التواصل المستمر بين الجانبين على خط تأليف الحكومة بهدف إنجاح المبادرة الفرنسية، أنا هكذا أحلل الرسالة، ومن قرأها بغير معنى فهو شأنه”.









ولفت: “كنت حاضرا في الاجتماع الذي جمع المبعوث الفرنسي دوريل والوزير باسيل ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن رفض التيار لاسم جو الصدي لتولي وزارة الطاقة، ولا “فيتوهات” مسبقة على اي اسم”.

وأعلن عن أن “الرئيس الحريري سيتوجه الى قصر بعبدا خلال ال ٤٨ ساعة المقبلة مع تشكيلة مؤلفة من ١٨ وزيرا، بخلاف المقاربة المجتزأة التي اعتمدها المرة السابقة من خلال تسمية الوزراء السنّة وقسم من المسيحيين فقط دون سواهم”.