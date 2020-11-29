ملحم_زين يسخر من المسؤولين اللبنانيين لهذا السبب

لفت الحداد الرسمي الذي أعلنته الأرجنتين على أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا انتباه النجم اللبناني ملحم زين الذي سخر من المسؤولين اللبنانيين بعدما وجد الفرق الشاسع بينهما لجهة إقدام الأرجنتين على إعلان الحداد الرسمي وتجاهل المسؤولين اللبنانيين لكبارهم أمثال وديع الصافي وصباح.

وقال في تغريدة لاذعة بحق المسؤولين اللبنانيين الذين لم ينعوا صباح ووديع الصافي اعتقادا منهم بأنهم أكثر أهمية: “الأرجنتين أعلنت الحداد الرسمي ثلاثة أيام على وفاة دييغو مارادونا… هنا توفي وديع الصافي ثم توفيت صباح لم ينعهما أي سياسي في الدولة بسبب اهتمامهم بأنفسهم حيث يعتقدون أنهم أهم من وديع وصباح… كل يوم يأتي وزير أو رئيس وزراء ويذهب عشرة لكن هناك وديع واحد وفي صباح واحدة مدى الدهر والأيام”.