رغم الحَجر.. راغب علامة يَعِد بأجمل الأغاني

ينتظر عشاق ومحبو النجم اللبناني راغب علامة جديده الغنائي بفارغ الصبر، بعدما كشف عن وجوده داخل استوديو الموزع الموسيقي ناصر الأسعد، ونشر صورة لهما من أجواء التسجيل وعلّق عليها: “مع الصديق الموزّع الموسيقي ناصر الأسعد حتى في الاوقات الصعبة والحجر نسجّل لكم أجمل الأغاني لتكون بين أيديكم على أبواب السنة الجديدة ان شاء الله”.

وعليه يُكثف راغب من زياراته اليومية الى الاستوديو حيث يضع اللمسات الاخيرة على هذه الاعمال الغنائية تمهيداً لطرحها في المرحلة المقبلة.









الى ذلك، انتهى راغب من تسجيل أغنية بعنوان “علشان دلعتك” من كلمات محمد البدري وألحان بينو والتوزيع الموسيقي لمدحت خميس.