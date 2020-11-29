كانت بدايات «فريق المتعة» في كوريا الشمالية في السبعينات، فقد أسسها مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ تحت اسم Kippumjo والتي تعني ترجمتها الحرفية «فريق المتعة».. ومهمّة هذا الفريق كما هو واضح من اسمه «إمتاع» الزعيم الكوري الشمالي.

يبلغ عدد فريق المتعة حوالى 2000 فتاة، ويتمّ اختيارهنّ بشكلٍ دقيق، من خلال دوريات يقوم بها الجيش الكوري الشمالي عبر البلاد، في المدارس أو الحقول أو غيرها.









لكنّ هذا الاختيار أيضاً يخضع لاختباراتٍ أخرى، إذ يجب على جميع عضوات فريق المتعة أن يكنّ عذراوات.

وقد انشقّت امرأة اسمها «مي هيانغ» وهربت إلى كوريا الجنوبية، وزعمت أنّها كانت في فريق المتعة لمدّة عامين. وقد نشرت شهادتها في إحدى المدونات، قالت فيها إنّها «جُنِّدت» في فريق المتعة عندما كان سنها 15 عاماً.

وتؤخذ الفتيات ليبدأن التدرُّب على الإمتاع، ويقسّم فريق المتعة إلى ثلاثة أقسام: الأوّل هو فريق الإرضاء، وبالطبع هذا مهمته ممارسة الجنس. والثاني هو فريق السعادة للمساج، والثالث هو فريق الرقص والغناء.