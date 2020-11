بالفيديو… ألبوم ميلادي غير تقليدي قريباً ل#كارول_سماحة

فاجأت النجمة كارول سماحة متتبعيها بتحضيرها لعمل جديد هو ألبوم غنائي مستوحى من أجواء عيد الميلاد من أجل ضخّ الفرح في نفوس الجمهور التوّاق الى فرح العيد وبهجته.

وروّجت كارول لالبومها الغنائي الجديد المرتقب صدوره قريباً بنشرها مقطع فيديو حمل عنوان ” Chritmas Carole “بدت فيه بفستان طويل أحمر اللون وسط الثلوج التي تتساقط ببطء وفي يدها مصباح،وهي تنشد لحناً من أغنية ميلادية بصوتها ووعدت جمهورها بطرح هذا الالبوم قريباً،مؤكدّة أنه ألبوم غير تقليدي حسب ما ورد في تعليق لها جاء فيه “إنه ليس بالألبوم الميلادي التقليدي، كل أغنية قصة تلامس حياتنا اليومية، الألبوم قريباً”.

ولقي الفيديو بعد دقائق من نشره إعجاب عدد من متابعيها الذين عبّروا عن شوقهم وإنتظارهم لهذا العمل الميلادي.

