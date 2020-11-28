قوى الأمن تذكّر: ممنوع التجول يوم غد

اصدرت قوى الأمن الداخلي تذكيرًا بمنع التنقّل يوم غد الأحد تنفيذاً لقرار التعبئة العامّة الصادر عن وزارة الداخليّة والبلديّات.

وأشارت إلى أنّه يمنع سير جميع المركبات العمومية والخصوصية بالإضافة إلى سيارات الإيجار والدراجات النارية والشاحنات والصهاريج. كما تُمنع خدمة التوصيل المنزلي(delivery).









هذا ويستثنى من قرار منع التجول، الوافدون والمغادرون ومن يقلهم من وإلى المطار شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند إلزامي. وفي الحالات المرضية المستعصية، يجب الإستحصال على تقرير طبي مختوم من المستشفى وموقّع من الطبيب المختص.