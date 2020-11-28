بعد ضجة صورته مع مغنٍّ إسرائيلي.. محمد رمضان: جارٍ الاتفاق على أولى حفلاتي في فلسطين

كشف الفنان المصري، محمد رمضان، السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن استعداده لإحياء أول حفل غنائي له بفلسطين. وقال في منشور له على حسابه بموقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي: “جمهوري الفلسطيني الحبيب، جارٍ الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين”.

كما أرفق محمد رمضان مع إعلانه، مقطعاً مصوراً يبين كتابة اسمه بالرمال على أحد شواطئ غزة، من جانب بعض معجبيه في فلسطين، مؤكداً أن هذا “شرف كبير له”.









محاولة للصلح

يأتي إعلان محمد رمضان عن أولى حفلاته في فلسطين، بعد أزمة وقفه عن العمل، بقرار من نقابة الممثلين المصريين؛ إثر اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، بسبب التقاطه صورة مع مطرب إسرائيلي.

إذ علّق الفنان المصري محمد رمضان، الإثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني، على قرار نقابة المهن التمثيلية في مصر منعه من التمثيل، على خلفية ظهوره مع إسرائيليين في دبي، قائلاً إنه “يحترم” قرار النقابة، لكنه عاتب جمهوره، الذي قال إنه لم يدعمه في وجه الانتقادات التي تعرض لها.

جاء ذلك بعد وقت قصير من قرار النقابة وقف رمضان عن العمل بشكل نهائي، إلى حين مثوله للتحقيق، في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بسبب صوره التي جعلته عرضة للاتهامات بالتطبيع مع إسرائيل، وأثارت ردود فعل غاضبة.

تبريرات محمد رمضان

رمضان، وفي منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قال: “أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي، وأني لا أعلم جنسيته، ولو كنت أعلم لكنت رفضت التصوير”.

كذلك أشار رمضان في رده، إلى أن “المكان (المطعم الذي تصور فيه رمضان مع إسرائيليين) مش حفلة خاصة، واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي، ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف، المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا أعمل إيه؟!”.

أضاف الممثل المصري: “أنا في دولة عربية، والموقف جديد علينا يا فندم، ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر، شكراً نقابة المهن التمثيلية.. شكراً شركة الإنتاج على إلغاء مسلسلي في رمضان القادم.. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي”.

وسبق قرار النقابة تصريحٌ للنقيب أشرف زكي، قال فيه إن موضوع رمضان تطوَّر بشكل كبير جعل النقابة في وضع صعب، مشيراً في تصريحات لبرنامج محلي إلى أن رمضان في البداية قال إنه لم يكن يعلم بهوية الشخص الذي تصوّر معه.

ردود فعل غاضبة

عقب الإعلان عن قرار نقابة الممثلين المصريين إيقاف رمضان وتعليق الأخير على القرار، عاد الحديث عن رمضان ليتصدر قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في مصر، كما شارك مغردون عرب في الهاشتاغ وعلقوا على أزمة رمضان.

كانت ردود الفعل الغاضبة من رمضان قد بدأت بعدما نشرت، السبت الماضي، حسابات رسمية إسرائيلية صورة للفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، ولاعب تل أبيب ضياء سبع، في دبي.

يُذكر أنه في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نشر رمضان صورة على تويتر، تشير إلى وجوده في دبي، قائلاً: “ليالي الأنس في دبي”.

رغم توقيع مصر وإسرائيل معاهدة للسلام عام 1979، لا تزال نقابات مهنية وقطاعات شعبية واسعة في مصر رافضة للتطبيع مع إسرائيل.