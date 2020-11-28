طرق عالمية للتحية بلا ملامسة

باتت المصافحة تشكّل خطراً علينا جميعاً، كونها إحدى الطرق الرئيسية لتناقل الأمراض، لا سيما فيروس كورونا.

ولكن هناك بدائل كثيرة من طرق التحية لدى الثقافات الأخرى التي لا تحتاج للاتصال الجسدي، والتي يمكننا التعلّم منها.









تحيّة ناماستي الهندوسية

تعتبر تحيّة ناماستي التحية الرسمية للقاء والوداع في الهند ونيبال والدول الهندوسية الأخرى، كما أنها معروفة بشكل كبير لِمَن يمارس رياضة اليوغا. وناماستي تعني «أنحني لك»، إذ تتم من خلال الانحناء وضَم اليدين مفتوحتين إلى بعضهما والأصابع مرفوعة نحو الأعلى.

تحية Wai البوذية

تتمّ حركة تحية Wai البوذية عن طريق رَفع الكفين المتلاصقين للأعلى مع انحناء الظهر، وكلما ارتفعت الأيدي للأعلى نحو الوجه وانخفض قوس الانحناء للظهر زادَ الاحترام والتقدير للشخص المقابل.

تحية القوس الياباني

تعتبر تحية القوس، أو كما يطلق عليها باليابانية «أوجيكي»، التحية الأساسية للشعب الياباني. وتتمّ عن طريق شَدّ الظهر بشكل جيد، مع شَد اليدين بشكل مستقيم نحو الأسفل والانحناء عدة مرات.

تحية اللسان التبتية

تُعدّ تحية شعب التيبت، الذي يقطن في جبال غرب الصين، واحدةً من أغرب التحيات المُستخدمة في العالم، وتتمّ من خلال إخراج الأشخاص لألسنتهم في مواجهة بعضهم، وتعتبر دليل احترام وتقدير كبيرين.

تحية جزر توفالو

يتمتّع شعب توفالو بتحية تقليدية غريبة جداً، وهي عن طريق تَوقّف الشخصين أمام بعضهما، ومن ثم استنشاقهما الهواء بشكل عميق أثناء ضغط الخدين معاً.

تحية عربية مَنسيّة

كان للعرب تحية ربما باتت مَنسية، وهي تتمّ عن طريق النَقر على القلب مرتين، والتي نستخدمها معظم الأحيان من خلال تعبيرنا عن الامتنان من شخص ما، ولا شكّ أنها مناسبة جداً للفترة الحالية التي نعيشها بسبب تفشّي كورونا.