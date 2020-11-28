نجوى_كرم توجّه تهنئة شِعرية إلى #عاصي_الحلاني وهو يردّ بنفس الطريقة!

بادرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم إلى توجيه رسالة تهنئة مميّزة إلى فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، بمناسبة عيد ميلاده هذا السبت 28 نوفمبر، حيث فضّلت معايدته شِعراً عبر حسابها في تويتر، فكتبت:

“إنتَ يللي عالحَلا مندور.. وما في نغم ع نغمتك عاصي../ انشالله تعيّد بهنا وسرور.. وتضلّ فارس شهم يا عاصي”.

من جهته ردّ الفنان عاصي الحلاني على هذه المبادرة الجميلة من شمس الأغنية بنفس طريقتها، حيث كتب إليها بيتيْن من الشِّعر، شاكراً لها مبادرتها قائلاً: “بتبقي شمس الغنية.. ونورك ساطع ليلية../ يا نجوى يسلم قلبك.. الكلّو حب وحنية”.









وقد أبدى متابعوا شمس الأغنية وكذلك الفنان عاصي الحلاني على تويتر، إعجابهم بالتغريدتين اللّتين تعكسان علاقة المحبة والصداقة التي تجمع النجمين.