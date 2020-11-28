عراجي: الإقفال لم يأت بالنتائج المرجوة والواقع الصحي غير مطمئن

اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن “الإقفال لم يأت بالنتائج المرجوة، ولكنه حدّ من إرتفاع الإصابات التي استقرت على معدل معين، وهذا الأمر كاف اذا لم يترافق مع عوارض تستدعي ادخال المصابين الى المستشفيات وإلى غرف العناية الفائقة”، داعيا المواطنين الى التزام اجراءات الوقاية للحد من الحاجة لدخول المستشفيات”.

وكشف عراجي لصحيفة “الأنباء” عن “عدم الاتفاق في اللجنة الوزارية على رفع الاقفال العام، فالأمر بقي معلقا لغاية يوم الأحد لاتخاذ القرار النهائي”، واصفاً الواقع الصحي بغير المطمئن.









وفي ما يتعلق بقرار فتح المدارس يوم الاثنين، أيّد عراجي موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المنتقد لهذا القرار، ووصفه بالمتسرع والبعيد عن الحس بالمسؤولية، مقترحا تأجيل فتح المدارس الى مطلع السنة الجديدة او أوائل شهر شباط مع تمديد العام الدراسي الى نهاية تموز.

قي سياق متصل أشارت مصادر اللجنة الوزارية لـ”الأخبار” أن الاتجاه لدى اللجنة يقضي بالاستمرار في قرار منع التجول بعد التاسعة ليلاً فضلاً عن استمرار إقفال الملاهي الليلية والمقاهي