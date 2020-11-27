//Put this in the section
شريط الأحداث

ناشطون في طرابلس قدموا المأوى الموقت ومساعدات غذائية لسوريين غادروا بشري

November 27, 2020

عمد ناشطون من مدينة طرابلس الى تأمين مأوى موقت لأكثر من 14 عائلة سورية غادرت منطقة بشري، إثر حادثة القتل نفذها سوري بحق مواطن من بشري.

وقدم فريق المتطوعين التابع لمؤسسات دار الزهراء، بالتعاون مع منظمة IHH الهولندية، 300 كيلوغرام من المواد الغذائية الأساسية لأكثر من 100 طفل وإمرأة وعجوز من هذه العائلات.




وناشدت مؤسسات دار الزهراء المعنيين العمل على تقديم المساعدة للعائلات، ودعت الهيئات الرسمية “لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تأمين الحماية للاجئين وفق الشرائع والقوانين الدولية لحقوق الإنسان من أجل تفادي حوادث مشابهة”.

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com